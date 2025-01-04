Германия упростила оформление виз для белорусов

Теперь можно оформить онлайн-заявление на сайте консульства. Подаваться можно на туристическую, рабочую, студенческую визу — всего 28 категорий.
Данная услуга доступна в 167 представительствах Германии по всему миру, в том числе и в Беларуси. Но повезло не всем: таким образом нельзя оформить документы, например, жителям России, Украины, Казахстана, Грузии, Таджикистана.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предполагает, что нововведение поможет привлечению в страну квалифицированных специалистов.