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Германия упростила оформление виз для белорусов

Германия упростила подачу на национальную визу с 1 января 2025 года, сообщает МИД страны.

Теперь можно оформить онлайн-заявление на сайте консульства. Подаваться можно на туристическую, рабочую, студенческую визу — всего 28 категорий.

Данная услуга доступна в 167 представительствах Германии по всему миру, в том числе и в Беларуси. Но повезло не всем: таким образом нельзя оформить документы, например, жителям России, Украины, Казахстана, Грузии, Таджикистана.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предполагает, что нововведение поможет привлечению в страну квалифицированных специалистов.