Строительство нового аэропорта в Омске поддержал Мишустин

Михаил Мишустин отметил, что всего в строительство шести аэропортов будет вложено 376 миллиардов рублей, 148 миллиардов из этой суммы — средства государственной корпорации. Летом 2024 года было заключено концессионное соглашение между властями Омской области и компанией «Аэропорты регионов» на строительство аэропорта Омск-Федоровка. По словам специалистов «Аэропроекта», основная проблема, с которой придётся столкнуться при строительстве — это заболоченность территории. Всего на строительство новой воздушной гавани в Омске запланировано выделить 43 миллиарда рублей. Возвести ее намерены к началу 2029 года.