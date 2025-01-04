Шор раскритиковал намерение властей Молдовы запретить работу в стране авиакомпаний из РФ

КИШИНЕВ, 4 янв — Sputnik. План властей Молдовы запретить работу российских авиакомпаний в стране подверг резкой критике лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.
Напомним, Министерство инфраструктуры и регионального развития намерено до 9 января подвергнуть общественному обсуждению законопроект о запрете на деятельность авиаперевозчиков из более чем 20 стран.
Кроме того, под запретом может оказаться и FlyOne Armenia, которой пользуются пассажиры для перелета в Россию из Кишинева и обратно.
По мнению Шора, президент Молдовы Майя Санду решила в очередной раз усложнить жизнь гражданам собственной страны.
«Санду уже не знает, как еще больше усложнить жизнь людям. Это чтобы добираться к родственникам стало еще сложнее и дороже? Или чтобы окончательно похоронить туризм? А может, она просто не хочет, чтобы молдаване видели, как живут там, где нет перебоев с электричеством?» — написал оппозиционер в своей соцсети.
Подобные инициативы, подчеркнул политик, ударят по простым гражданам и создадут дополнительные препятствия для поездок за границу, которые и без того обходятся жителям страны недешево. Лидер блока «Победа» призвал власти отказаться от действий, которые разрушительно сказываются на социальных и экономических связей.
Законопроект подписал новый министр транспорта, экс-министр сельского хозяйства Владимир Боля. В документе указано, что он нацелен на приведение национального законодательства в соответствие с нормами ЕС.
В настоящее время перелет через Ереван для жителей Молдовы является более дешевым, чем рейсы через Стамбул, способом посетить Россию воздушным путем.
В России живут и работают около 500 000 граждан Молдовы.