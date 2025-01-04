Шор раскритиковал намерение властей Молдовы запретить работу в стране авиакомпаний из РФ

«Санду уже не знает, как еще больше усложнить жизнь людям. Это чтобы добираться к родственникам стало еще сложнее и дороже? Или чтобы окончательно похоронить туризм? А может, она просто не хочет, чтобы молдаване видели, как живут там, где нет перебоев с электричеством?» — написал оппозиционер в своей соцсети.