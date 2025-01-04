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Грузия выдворила 25 иностранцев, принимавших участие протестных митингах

В Грузии депортируют 25 иностранцев, которые принимали участие в акциях протеста в Тбилиси в ноябре-декабре, 10 человек из них уже покинули страну. Об этом сообщило МВД Грузии на своём официальном сайте.

Источник: Life.ru

«В рамках процедуры выдворения часть из них покинула Грузию добровольно, а часть была принудительно выдворена из Грузии в результате мер, принятых департаментом миграции», — рассказали в ведомстве.

Всего за два месяца из Тбилиси выдворили 91 человека из разных стран, в том числе граждан России.

Ранее стало известно, что Саломе Зурабишвили лишили государственной охраны из-за нарушения конституции Грузии. Согласно новым поправкам, Конституционный суд может лишить отозвать право на охрану бывших руководящих лиц, если будет выявлено нарушение законодательства, что и случилось. Напомним, что 29 декабря в Грузии прошла инаугурация нового президента Михаила Кавелашвили.