Грузия депортирует 25 участвовавших в акциях протеста иностранцев

«Среди лиц, в отношении которых департамент миграции МВД начал процедуру выдворения, иностранные граждане, которые участвовали в акциях протеста в Тбилиси в ноябре-декабре и которым суд присудил различные административные санкции. В сумме — 25 лиц, из них 10 иностранных граждан, уже покинули территорию Грузии», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте грузинского ведомства.
Всего в период с ноября по декабрь департамент миграции МВД выдворил из страны 91 иностранца, среди депортированных были граждане Ирана, Алжира, Индии, Марокко, Шри-Ланки, Египта, Пакистана, Нигерии, Ирака, Турции, Азербайджана, России, Туркменистана и других государств.
«По данным на 2024 год, департамент миграции выдворил из страны 430 иностранных граждан, что на 126% больше, чем годом ранее», — говорится в сообщении.
29 декабря прошлого года прошла церемония инаугурации нового президента Грузии. Уточнялось, что Михаил Кавелашвили приступит к исполнению своих обязанностей в президентской резиденции страны, несмотря на отказ предыдущего президента Грузии Саломе Зурабишвили покидать ее. Однако вскоре она всё-таки покинула здание.
Зурабишвили не признала результаты и отказалась покидать свой пост, несмотря на завершение 29 декабря срока своих полномочий. Тогда премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что за это ей грозит уголовная ответственность.
Это происходит на фоне продолжающихся в Грузии протестов из-за приостановки переговоров о евроинтеграции и несогласия оппозиции с результатами парламентских выборов, которые прошли в конце октября и результаты которых Зурабишвили тоже не признает. По оценке эксперта по Ближнему Востоку и Кавказу Станислава Тарасова, которой он поделился с «Известиями», она может создать оппозиционный парламент, что грозит двоевластием в стране и силовым сценарием.