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Власти Германии упростили процедуру оформления виз для белорусов

Германия будет проще выдавать визы белорусам в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

Германия упростила процедуру подачи на национальную визу для белорусов. Новые правила действуют с 1 января 2025 года, информирует пресс-служба МИДа ФРГ.

Так, на сайте консульства стала доступна услуга оформления онлайн-заявления. Подать документы можно на 28 категорий, в том числе речь идет о туристической, рабочей, студенческих визах.

Услугу могут оказывать 167 дипломатических представительств Германии по всему миру, в том числе в Беларуси. Но уточняется, что подобное оформление документов недоступно для проживающих в России, Украине, Казахстане, Грузии, Таджикистане.

По словам главы МИД Германии Анналены Бербок, такое нововведение поможет привлекать в страну более квалифицированных специалистов.

Еще соседний с Беларусью ЕС вводит новые правила для мобильных устройств.

Тем временем Совмин ввел запрет на продажу пиротехники в Беларуси.