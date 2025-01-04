Власти Германии упростили процедуру оформления виз для белорусов

Германия упростила процедуру подачи на национальную визу для белорусов. Новые правила действуют с 1 января 2025 года, информирует пресс-служба МИДа ФРГ.
Так, на сайте консульства стала доступна услуга оформления онлайн-заявления. Подать документы можно на 28 категорий, в том числе речь идет о туристической, рабочей, студенческих визах.
Услугу могут оказывать 167 дипломатических представительств Германии по всему миру, в том числе в Беларуси. Но уточняется, что подобное оформление документов недоступно для проживающих в России, Украине, Казахстане, Грузии, Таджикистане.
По словам главы МИД Германии Анналены Бербок, такое нововведение поможет привлекать в страну более квалифицированных специалистов.
Еще соседний с Беларусью ЕС вводит новые правила для мобильных устройств.
Тем временем Совмин ввел запрет на продажу пиротехники в Беларуси.