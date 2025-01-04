«Чёрный день»: В Германии прокомментировали скандал с Бербок в Сирии

Напомним, ранее лидеры новых властей Сирии отказали в рукопожатии Бербок, которая прибыла в республику с необъявленным визитом. Ахмед Аш-Шараа демонстративно приложил руку к сердцу, дав понять, что не хочет пожимать руку немецкому дипломату. Позже стало известно, зачем глава МИД ФРГ прибыла в Сирию. Бербок решила установить дипломатические контакты с новыми властями страны и помешать попаданию государства под влияние России и Китая.