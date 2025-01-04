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«Чёрный день»: В Германии прокомментировали скандал с Бербок в Сирии

Депутат бундестага Севим Дагделен заявила, что отказ представителей властей Сирии пожать руку главе МИД ФРГ Анналене Бербок стал не только унижением для министра, но и чёрным днём для Германии. Об этом политик написала в соцсети X.

Источник: Life.ru

«Пока действующий министр Бербок ещё и потешается над собственным унижением в Сирии. Чёрный день для германской внешней политики и одновременно ужасное поощрение для исламистов в Германии», — высказалась она на своей странице.

Напомним, ранее лидеры новых властей Сирии отказали в рукопожатии Бербок, которая прибыла в республику с необъявленным визитом. Ахмед Аш-Шараа демонстративно приложил руку к сердцу, дав понять, что не хочет пожимать руку немецкому дипломату. Позже стало известно, зачем глава МИД ФРГ прибыла в Сирию. Бербок решила установить дипломатические контакты с новыми властями страны и помешать попаданию государства под влияние России и Китая.