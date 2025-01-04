В Молдове вступили в силу новые правила применения программы ОМС: что нового для пациентов

«Например, если пациент из Единец планирует хирургическую операцию и хочет, чтобы она была проведена в Кагульской или Оргеевской районной больнице, он имеет такое право, и НМСК оплатит ее, где бы он ни был госпитализирован. Это правило распространяется только на больницы одного уровня и позволит обеспечить честную конкуренцию между больницами — у лучших будет больше пациентов, а значит, и больше средств», — отметила Немеренко.