В Молдове вступили в силу новые правила применения программы ОМС: что нового для пациентов

КИШИНЕВ, 4 янв — Sputnik. С начала 2025 года в Молдове вступили в силу Единая программа обязательного медицинского страхования и правила ее применения, утвержденные главой Минздрава и гендиректором Национальной медицинской страховой компании (НМСК).
Таким образом, прежний документ от 2007 года был отменен, уточнила в соцсети министр здравоохранения Алла Немеренко. Новые правила содержат довольно значительное количество нововведений.
Первый и довольно объемный пункт нового документа, на который обратила внимание министр, касается неформальных платежей за медицинские услуги.
«В случае, если такие платежи (официальные или неофициальные) будут запрошены, рекомендую пациентам обращаться к администрации учреждения для их возврата».
Кроме того, все расходные материалы и одноразовые приспособления, необходимые для оказания медицинской помощи, предоставляются только медико-санитарным учреждением, оказывающим услуги.
«Запрещается просить больного запастись марлей, шприцами, лекарствами и так далее для использования в процессе лечения. За такие действия учреждения будут наказаны», — подчеркнула министр.
По новым правилам, врачи общей практики, а также специалисты имеют право направлять пациентов на одни и те же параклинические и диагностические исследования без каких-либо различий.
«Доврачебная неотложная помощь включает в себя не только доврачебные услуги скорой помощи, но и приемные отделения скорой помощи, а также приемные отделения больниц. Эти услуги оплачиваются по отдельному договору с НМСК и больше не будут финансироваться из общего бюджета больниц, что позволит избежать больших финансовых потерь для лечебных учреждений».
Запись на прием к семейным врачам и врачам-специалистам, которая во многих медицинских учреждениях стала проблемой, осуществляется по телефону, онлайн или непосредственно в регистратуре (по желанию и просьбе пациента или его родственников), в течение всего рабочего дня, точно в назначенное время, и не может быть отложена или перенесена на другой день.
«Пациент, которому назначена консультация, не может быть приглашен физически на новый прием, как это происходит во многих учреждениях. Пациенты обязаны уведомить регистратуру/приемную медицинского учреждения об отмене запланированного визита, если они не могут прийти в назначенный день и время по разным причинам. Это необходимо для того, чтобы дать возможность другому пациенту попасть к врачу», — подчеркнула Немеренко.
В случае острых и экстренных обращений медицинская помощь оказывается без предварительной записи семейным врачом или специалистом, доступным в данный момент.
Важным пунктом также является порядок сбора анализов и биологического материала. Так, учреждение первичной медико-санитарной помощи, в списках которого находится пациент, обеспечивает взятие и забор биологических образцов и их передачу в контрактную лабораторию для проведения лабораторных исследований. При этом пациента нельзя пересылать из одного населенного пункта или района в другой, перевозятся только собранные биологические материалы.
Консультация врача-специалиста предоставляется:
- по непосредственной просьбе пациента;
- по рекомендации семейного врача;
- по рекомендации другого врача-специалиста.
Если на территории нет врача-специалиста, семейный врач имеет право направить пациента на консультацию в третичное учреждение.
Все врачи-специалисты в специализированной амбулаторной помощи имеют право выписывать компенсированные лекарства и изделия. В случае консультации врача-специалиста не рекомендуется отправлять пациента к семейному врачу только для выписки компенсированных препаратов, а поощряется выписка необходимого препарата специалистом через систему электронных рецептов.
Все застрахованные лица пользуются компенсированными лекарствами и медицинскими изделиями. Незастрахованные лица также имеют право на получение компенсированных психотропных, противосудорожных и противодиабетических препаратов по рецептам на уровне первичного медико-санитарного учреждения.
Пациент имеет право выбрать для получения плановых услуг стационар того же уровня, с которым заключен договор в системе ОМС, подчеркнула министр.
«Например, если пациент из Единец планирует хирургическую операцию и хочет, чтобы она была проведена в Кагульской или Оргеевской районной больнице, он имеет такое право, и НМСК оплатит ее, где бы он ни был госпитализирован. Это правило распространяется только на больницы одного уровня и позволит обеспечить честную конкуренцию между больницами — у лучших будет больше пациентов, а значит, и больше средств», — отметила Немеренко.
Плановая госпитализация осуществляется только через приемные отделения стационаров, созданные во всех больничных учреждениях. Ни один пациент с плановой госпитализацией больше не будет проходить через приемные отделения неотложной помощи, которые имеют совершенно другое назначение, отметила министр.
«При поступлении и выписке пациента проверяется его страховой статус. Если у человека нет страхового полиса, это не препятствует оказанию помощи. Если к моменту выписки страховой взнос был оплачен, случай будет считаться застрахованным, и плата за оказанные медицинские услуги взиматься не будет. Любые другие платежи запрещены».
Еще один важный вопрос, касающийся поступления в больницу: разрешается госпитализация родителя, бабушки, дедушки или опекуна с ребенком в возрасте до девяти лет, а в случае тяжелобольного ребенка — до 18 лет.
Беременные женщины имеют право выбирать медицинское учреждение, заключившее договор с НМСК, независимо от их места жительства, за исключением экстренных случаев или когда медицинские показания указывают на необходимость оказания помощи более высокого уровня.
«Всю ответственность за оказание медицинской помощи беременной женщине несет дежурный врач акушер-гинеколог или дежурный/на смене в соответствии с утвержденным графиком», — уточнила Немеренко.
Министр также подчеркнула, что в период госпитализации «пациенту будет обеспечен максимально возможный комфорт, уединение, питание и уход в соответствии с действующими стандартами». К любому пациенту с подозрением или диагнозом онкологической патологии будут относиться «с наивысшим приоритетом и направлять на диагностику, консультацию, лечение» как можно скорее.