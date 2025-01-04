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«В нужное время»: Оппозиция Германии поддержала размещение немецких войск на Украине

Оппозиция Германии поддерживает размещение немецких вооружённых сил на Украине, заявил спикер по вопросам безопасности партии Христианско-демократический союз (ХДС) Родерих Кизеветтер. Его слова приводит польское издание Rzeczpospolita.

Источник: Life.ru

По словам парламентария, «в нужное время» Германия должна вмешаться в события на Украине, а отказ от этой идеи был бы безрассудным. Тем не менее, речь идёт лишь о размещении миротворческого контингента ФРГ после окончания спецоперации. Депутат уверен, что участие немецких миротворцев не имеет альтернативы и может осуществляться при совместных действиях ЕС и НАТО.

Ранее пленный поляк признался, что на стороне ВСУ в так называемом иностранном легионе воюет «сборная наёмников со всего мира». Кроме того, Запад может отправить на Украину до 100 тысяч военных.