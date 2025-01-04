«В нужное время»: Оппозиция Германии поддержала размещение немецких войск на Украине

По словам парламентария, «в нужное время» Германия должна вмешаться в события на Украине, а отказ от этой идеи был бы безрассудным. Тем не менее, речь идёт лишь о размещении миротворческого контингента ФРГ после окончания спецоперации. Депутат уверен, что участие немецких миротворцев не имеет альтернативы и может осуществляться при совместных действиях ЕС и НАТО.