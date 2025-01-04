«Иначе не выживем»: Вучич запросит разговор с Путиным из-за санкций США против NIS

Вучич также подчеркнул, что за Сербией остаётся возможность отчуждения российской части компании NIS. Тем не менее, это решение может быть принято в самом крайнем случае, «если будем знать, что иначе не выживем», уточнил президент Сербии. Как отмечает РИА «Новости», политик не настроен отнимать собственность России, как это делают на Западе.