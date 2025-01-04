Узбекистан намерен присоединиться к международным договорам по ядерной безопасности

ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. Узбекистан присоединится к международным договорам по ядерной безопасности. Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ «О дополнительных мерах по совершенствованию государственного контроля в области промышленной, радиационной и ядерной безопасности».
Документ предусматривает подготовку присоединения страны к ряду международных договоров в сфере ядерной безопасности.
«Утвердить перечень международных договоров в области ядерной безопасности, предлагаемых для присоединения Республики Узбекистан».
В данный список вошли Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб, конвенция помощи в случае ядерной или радиационной аварийной ситуации, конвенция об оперативном оповещении о ядерной аварии, конвенция о ядерной безопасности.
В соответствии с указом, в 2025 году будут разработаны проекты законов — «О химической безопасности», «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «Об обращении с радиоактивными отходами».
Данные инициативы реализуются «в целях организации государственного контроля в области промышленной, радиационной и ядерной безопасности в соответствии с требованиями времени», — отмечается в документе.
Согласно документу в структуре Комитета промышленной, радиационной и ядерной безопасности при Кабмине образованы Навоийская, Алмалыкская, Бекабадская и Железнодорожная инспекции промышленной безопасности.
Кроме того, с 1 июля 2025 года начнут применять штрафы в отношении юрлиц за нарушение:
- требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах;
- правил и других требований, связанных с обеспечением радиационной и ядерной безопасности;
- требований законодательства и нормативных документов в области технического регулирования при эксплуатации парковых аттракционов.
В мае 2024 года в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство АЭС малой мощности. Проект предусматривает возведение в Джизакской области Узбекистана атомной электростанции по российскому проекту мощностью 330 МВт — шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. «Росатом» выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к которому также привлекут местные компании. Выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность.
В начале сентября агентство по атомной энергии при Кабмине Узбекистана (Узатом) и «Атомстройэкспорт» (инжиниринговый дивизион «Росатома») подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей станции. В начале 2026 года Узатом планирует получить разрешение на сооружение станции.