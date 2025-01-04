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«Максимально оперативно»: В Кремле ответили на запрос Вучича о переговорах с Путиным

Россия обычно максимально оперативно согласовывает контакты президента РФ Владимира Путина с друзьями и партнёрами. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя ТАСС слова президента Сербии Александара Вучича о желании провести разговор с российским лидером.

Источник: Life.ru

«Разговоры с нашими друзьями и партнёрами на высшем и иных уровнях согласовываются максимально оперативно», — ответил представитель Кремля на вопрос о готовности оперативно организовать беседу Путина и Вучича.

Напомним, что ранее президент Сербии запросил телефонный разговор с Владимиром Путиным. Беседа может состоятся 25−27 января. Поговорить с российским лидером Вучич захотел для того, чтобы обсудить потенциальные санкции со стороны США в отношении одной из самых заметных энергокомпаний в юго-восточной Европе — NIS («Нефтяная индустрия Сербии»).Сам глава Сербии рассказал на заседании правительства о подготовке Штатов в скором времени санкций против NIS, доля в которой принадлежит «Газпром нефти».