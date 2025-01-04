«Максимально оперативно»: В Кремле ответили на запрос Вучича о переговорах с Путиным

Напомним, что ранее президент Сербии запросил телефонный разговор с Владимиром Путиным. Беседа может состоятся 25−27 января. Поговорить с российским лидером Вучич захотел для того, чтобы обсудить потенциальные санкции со стороны США в отношении одной из самых заметных энергокомпаний в юго-восточной Европе — NIS («Нефтяная индустрия Сербии»).Сам глава Сербии рассказал на заседании правительства о подготовке Штатов в скором времени санкций против NIS, доля в которой принадлежит «Газпром нефти».