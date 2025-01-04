За сутки правобережная Молдова потребила в основном импортную электроэнергию из Румынии

КИШИНЕВ, 4 янв — Sputnik. За минувшие сутки потребление электроэнергии в правобережной части Республики Молдова было полностью покрыто на основе коммерческих контрактов, без необходимости активации резервных договоров, сообщили в Министерстве энергетики.
Потребление электроэнергии на правом берегу за 3 января выросло на 8,3% по сравнению с предыдущим днем и составило 15 098 000 кВт/ч.
В качестве источников энергии был использован в основном импорт из Румынии (58,60%). Еще 28,32% обеспечило АО «Термоэлектрика», 7,73% было получено из источников возобновляемой энергии, 4,29% — от ТЭЦ Nord и 1,06% — от госпредприятия NHE Costești.
При этом аварийных отключений электрических сетей, энергоблоков и/или мест потребления не зафиксировано.
Как сообщили в кризисной ячейке правительства, на 4 января на румынской границе было зарезервировано достаточно торговых мощностей для удовлетворения нужд правого берега Днестра.
Накануне Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердило новые, более высокие тарифы на электроэнергию для северных, южных и центральных районов правобережной Молдовы.
После прекращения транзита газа МолдГРЭС штатно перешла на уголь и не может больше производить электроэнергию для правобережной Молдовы.
В Молдове с 16 декабря на 60 дней было объявлено ЧП в связи с энергокризисом. На территории Приднестровья с 11 декабря сроком на 30 дней действует режим ЧС в энергетике.