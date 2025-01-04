Депутат бундестага Дагделен назвала унижением скандал с Бербок в Сирии

Визит главы МИД Германии Анналены Бербок в Сирию, где представители новых властей отказали ей в рукопожатии, стал «черным днем» для немецкой внешней политики, заявила депутат бундестага Севим Дагделен. Сама Бербок поспешила отметить, что ожидала такого отношения, однако в ФРГ ситуацию уже назвали унижением министра. Что известно о провальной встрече — в материале «Газеты.Ru».
Зачем Бербок приехала в Сирию.
Главы МИД Франции и Германии Жан-Ноэль Барро и Анналена Бербок прибыли в Сирию 3 января с необъявленным визитом. Министры собрались пообщаться с лидером захватившей власть группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» Ахмедом аль-Шараа и «представителями сирийского гражданского общества» «от имени ЕС».
По данным немецкого издания Tagesschau, Бербок планировала провести переговоры с новыми властями Сирии, чтобы Китай и Россия не распространяли на них свое влияние.
«Разговаривать с повстанцами из списка террористов ООН? Министр могла бы облегчить себе задачу, сказав, что это абсолютно невозможно и неправильно. Но разве было бы лучше не говорить? Нет! Если сейчас хлопнут дверьми Германия или ЕС, придут другие. Россия и Китай не боятся контактов», — объяснили журналисты.
Однако диалог не задался с самого начала. Представители администрации Сирийской Арабской Республики, встретив Бербок и Барро, демонстративно приложили руки к сердцу, дав понять главе МИД Германии, что не желают пожимать ей руку. История повторилась во время встречи с главой новой администрации страны Ахмедом Аш-Шараа.
Как отреагировали в Германии.
Сама Бербок заявила, что была готова к такому повороту событий.
«Когда я приехала, мне было ясно, что обычных рукопожатий здесь явно не будет», — заявила глава МИД Германии.
По ее словам, Барро не одобрил поведения представителей сирийской делегации, поэтому «больше не протягивал рук».
На ситуацию остро отреагировали в ФРГ. Депутат бундестага Севим Дагдален раскритиковала поведение главы МИД.
«Пока действующий министр Бербок еще и потешается над собственным унижением в Сирии Черный день для германской внешней политики и одновременно ужасное поощрение для исламистов в Германии», — отметила она в соцсети X.
Эксперт по внешней политике ХДС Петер Байер в интервью Bild назвал поведение сирийских властей неприемлемым, однако добавил, что несмотря на случившееся, главное — чтобы из Сирии «не хлынули новые потоки беженцев», а уже живущие в Германии переселенцы должны скорее вернуться на родину. Ранее вернуть всех сирийских беженцев на родину призывал и депутат Европарламента от ФРГ Александр Юнгблут.
Глава минэкономики и кандидат в канцлеры Роберт Хабек предпочел не обращать внимания на отказ сирийских властей пожимать руку Бербок и заявил, что ее визит был «правильным и важным», поскольку ЕС дал понять, что поддерживает Сирию.
Как отреагировали в России.
Находясь в Дамаске, Бербок призвала убрать российские военные базы из Сирии. По ее мнению, это стало бы проявлением уважения к суверенитету республики. Глава германского МИД заявила, что новым сирийским властям следовало бы сформировать инклюзивное правительство, учитывать интересы женщин и этнических меньшинств.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ предложила Бербок подумать об американских военных базах в Сирии.
«У меня вопрос: не пора ли, с точки зрения главы МИД ФРГ, ей заявить что-нибудь подобное в адрес Вашингтона?» — задалась вопросом Захарова.
По мнению депутата Госдумы Леонида Слуцкого, Бербок превысила полномочия и попыталась вмешаться во внутренние дела Сирии. Кроме того, по мнению парламентария, глава немецкого МИД пытается также указывать России — как и с кем ей выстраивать отношения.