«Поставляли незаметно»: Блинкен признал, что США вооружали Киев задолго до начала СВО

«Мы постарались, чтобы задолго до начала российской… (СВО, — Прим. Life.ru), начиная с сентября (2021 года. — Прим. Life.ru) и затем ещё раз в декабре, незаметно поставить Украине большое количество оружия, чтобы убедиться, что у них есть всё необходимое, чтобы обороняться — такие вещи, как Stinger, Javelin», — заявил Блинкен.
Напомним, что ранее президент США Джо Байден сделал Зеленскому новогодний сюрприз, выделив Киеву почти $2,5 миллиарда. Кроме того, стали известны детали нового пакета военной помощи для Украины на сумму 1,25 миллиарда долларов. Представители администрации Штатов отметили, что эти средства предназначены для максимального укрепления Украины до окончания срока полномочий демократа на посту президента.