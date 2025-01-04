«Поставляли незаметно»: Блинкен признал, что США вооружали Киев задолго до начала СВО

«Мы постарались, чтобы задолго до начала российской… (СВО, — Прим. Life.ru), начиная с сентября (2021 года. — Прим. Life.ru) и затем ещё раз в декабре, незаметно поставить Украине большое количество оружия, чтобы убедиться, что у них есть всё необходимое, чтобы обороняться — такие вещи, как Stinger, Javelin», — заявил Блинкен.