МИД РФ поддержал критику ООН в отношении Киева из-за УПЦ

Дипломат уверен, что «мгновенная и нервная» реакция Киева на доклад ООН говорит лишь о том, что критика достигла цели. По его словам, украинские власти теперь стремятся переложить ответственность на РФ. Тем не менее, даже союзникам Незалежной сегодня трудно закрывать глаза на творящиеся в этой стране «бесчинства и беспредел».