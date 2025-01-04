«Лживая игра»: Испугавшийся ядерного оружия РФ Блинкен получил жёсткий ответ из Госдумы

«Заявление Блинкена рассчитано на то, чтобы вбить клин между Москвой и Пекином в вопросах применения ядерного оружия. Вот только сегодня США не верят даже в Европе, с чего они взяли, что им поверит страна, которую они так яростно демонизируют?» — задал риторический вопрос парламентарий.
В беседе с РИА «Новости» Белик также подчеркнул, что РФ может применить ядерное оружие, однако пойдёт на данный шаг только в случае массированного удара по территории нашей страны. В то же время Блинкен старается доказать всему миру, мол, Москва «непредсказуема и опасна». Вот только в мире уже давно убедились, что лживый язык и правительство Штатов являются синонимами, заключил депутат.
Напомним, ранее Блинкен заявил, что США взволнованы возможностью применения ядерного оружия РФ. По его словам, администрация Джо Байдена была крайне обеспокоена ядерной риторикой Москвы, полагая, что Владимир Путин якобы мог рассматривать возможность применения ядерного оружия.