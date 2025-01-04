«Лживая игра»: Испугавшийся ядерного оружия РФ Блинкен получил жёсткий ответ из Госдумы

В беседе с РИА «Новости» Белик также подчеркнул, что РФ может применить ядерное оружие, однако пойдёт на данный шаг только в случае массированного удара по территории нашей страны. В то же время Блинкен старается доказать всему миру, мол, Москва «непредсказуема и опасна». Вот только в мире уже давно убедились, что лживый язык и правительство Штатов являются синонимами, заключил депутат.