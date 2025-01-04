Связанный с новым президентом Швейцарии банк уличили в тесных связях с нацистами

При этом руководство Credit Suisse четыре года назад отстранило от расследования независимого омбудсмена Нила Барофски, который пытался изучить связь организации с нацистами. Его обвинили в «переходе дозволенных границ». Тем не менее специалист смог вернуться к работе и обнаружил документы, в которых содержится информация минимум о 13 физических и юридических лицах, причастных к нацистским преступлениям.