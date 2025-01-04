Захарова ответила на признание США в вооружении Украины до начала СВО

По ее словам, Россия указывала на это в течение многих лет.
«И про бесконечные натовские учения в акватории Черного моря с нарушением российских границ, и про опасное сближение военной авиации западных стран с гражданскими воздушными судами в воздушном пространстве нашей страны», — сказала Захарова.
Официальный представитель МИД РФ также подчеркнула, что именно по этой причине одна из целей спецоперации — это демилитаризация Украины, а также обеспечение безопасности России.
О том, что Вашингтон начал отправлять вооружение Киеву задолго до того, как Россия начала спецоперацию Блинкен заявил в беседе с газетой The New York Times ранее в этот день. Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили, в частности, такие вооружения, как зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Stinger и противотанковые ракетные комплексы Javelin. Позже Вашингтон уже добавил к своим поставкам танки Abrams и задумался о планах передать истребители F-16.
Ранее, 3 января, в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ отмечалось, что на Западе не исключают скорый обвал обороны ВСУ и подчеркивают общее снижение способности страны в противостоянии армии России. В связи с этим уходящая администрация президента США Джо Байдена стремится не допустить подобного сценария и делает упор на поставки Киеву всë более совершенного вооружения, включая ракетные системы повышенной дальности.
До этого, 1 января, американский портал 19FortyFive сообщил, что избранный президент США Дональд Трамп ради прекращения украинского конфликта вынужден будет согласиться на большие территориальные уступки со стороны Украины. Кроме того, там отметили, что будущий глава США должен будет публично заявить о том, что Украина никогда не присоединится к НАТО.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.