Захарова ответила на признание США в вооружении Украины до начала СВО

О том, что Вашингтон начал отправлять вооружение Киеву задолго до того, как Россия начала спецоперацию Блинкен заявил в беседе с газетой The New York Times ранее в этот день. Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили, в частности, такие вооружения, как зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Stinger и противотанковые ракетные комплексы Javelin. Позже Вашингтон уже добавил к своим поставкам танки Abrams и задумался о планах передать истребители F-16.