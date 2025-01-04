По словам Захаровой, российская сторона на протяжении многих лет предупреждала о накачке Незалежной оружием со стороны США и Великобритании. Она также припомнила регулярные учения НАТО в Чёрном море, которые сопровождались нарушениями границ РФ. Кроме того, дипломат указала на опасное сближение западной военной авиации с гражданскими самолётами в воздушном пространстве нашей страны, что представляет собой серьёзную угрозу.