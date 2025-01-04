По словам Захаровой, российская сторона на протяжении многих лет предупреждала о накачке Незалежной оружием со стороны США и Великобритании. Она также припомнила регулярные учения НАТО в Чёрном море, которые сопровождались нарушениями границ РФ. Кроме того, дипломат указала на опасное сближение западной военной авиации с гражданскими самолётами в воздушном пространстве нашей страны, что представляет собой серьёзную угрозу.
«Собственно, поэтому одной из задач СВО является демилитаризация Украины и обеспечение безопасности нашей страны», — подчеркнула Захарова.
Ранее госсекретарь США признался, что Вашингтон начал помогать Незалежной задолго до начала СВО. Первые поставки в Киев были отправлены ещё в сентябре 2021 года. Вторую поставку, по словам Блинкена, Вашингтон совершил буквально через несколько месяцев, в декабре.