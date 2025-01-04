Блинкен не считает, что США были близки к вооруженному конфликту с РФ

По его мнению, это вооружение не позволило ВС России «стереть с лица земли» Киев. Блинкен напомнил, что американские власти также снабжали ВСУ танками Abrams и самолетами F-16. При этом он отметил, что США удалось избежать прямого конфликта с Россией. «С точки зрения прямого конфликта, я не думаю, что мы были близки, но это то, к чему мы должны были быть очень, очень внимательны» — подчеркнул он.