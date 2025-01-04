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«Пусть потребует»: Украинская журналистка обратилась с призывом к Маску

Американского бизнесмена Илона Маска попросили поспособствовать проведению выборов на Украине. С такой просьбой к предпринимателю обратилась украинская журналистка Диана Панченко.

Источник: Life.ru

«Пусть Маск потребует провести выборы на Украине», — написала она в соцсети Х.

Так Панченко отреагировала на новость о том, что бизнесмен настоятельно предложил Великобритании организовать новые парламентские выборы в свете неудачных результатов последних опросов для правящей Лейбористской партии.

Ранее Илон Маск сам заявлял, что средства, которые Америка выделила Киеву являются безумными. Предприниматель открыто заявляет, что недоволен объёмами финансовой помощи, которую США направляют Украине. Он назвал все эти «подарки» Зеленскому «за гранью безумия».