«Приезжал и продолжу это делать»: Самый молодой губернатор РФ отреагировал на обвинения СБУ

Федорищев подтвердил, что помогает бойцам СВО и приезжает на территории ДНР и ЛНР. Также он поделился фотографией из Макеевки, которую сделал в последние дни 2024 года.
«Приезжал и продолжу это делать. Только не на “оккупированные территории”, а в наши российские регионы. С гуманитарной помощью жителям, с военной помощью для наших бойцов и командиров, которые сражаются за свободу и правду. И делаю это не только лично, но и с большой командой единомышленников», — написал Федорищев в телеграм-канале.
Ранее Life.ru рассказал, что самый молодой губернатор России Вячеслав Федорищев написал собственный рэп, но не простой, а философский. Свою композицию он назвал «Начало сезона». Песню Федорищев успел записать ещё в 2013 году. На тот момент ему не исполнилось ещё и 25 лет.