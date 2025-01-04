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«Приезжал и продолжу это делать»: Самый молодой губернатор РФ отреагировал на обвинения СБУ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отреагировал на обвинения в свой адрес со стороны Службы безопасности Украины (СБУ). Он указал, что ему вменяют в вину поездки в ДНР и ЛНР, а также помощь российским военным. В связи с этим губернатор задался вопросом, почему Киев только подозревает, ведь поездки происходили на самом деле.

Федорищев подтвердил, что помогает бойцам СВО и приезжает на территории ДНР и ЛНР. Также он поделился фотографией из Макеевки, которую сделал в последние дни 2024 года.

«Приезжал и продолжу это делать. Только не на “оккупированные территории”, а в наши российские регионы. С гуманитарной помощью жителям, с военной помощью для наших бойцов и командиров, которые сражаются за свободу и правду. И делаю это не только лично, но и с большой командой единомышленников», — написал Федорищев в телеграм-канале.

Ранее Life.ru рассказал, что самый молодой губернатор России Вячеслав Федорищев написал собственный рэп, но не простой, а философский. Свою композицию он назвал «Начало сезона». Песню Федорищев успел записать ещё в 2013 году. На тот момент ему не исполнилось ещё и 25 лет.