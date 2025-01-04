«Приезжал и продолжу это делать»: Самый молодой губернатор РФ отреагировал на обвинения СБУ

«Приезжал и продолжу это делать. Только не на “оккупированные территории”, а в наши российские регионы. С гуманитарной помощью жителям, с военной помощью для наших бойцов и командиров, которые сражаются за свободу и правду. И делаю это не только лично, но и с большой командой единомышленников», — написал Федорищев в телеграм-канале.