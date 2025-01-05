Мэры крупнейших городов Молдавии выдвинули требование руководству страны

«Подорожало отопление, подорожало электричество, подорожал газ, дорожает уголь. После столь значительного повышения тарифов вырастут цены на все товары и услуги. Предложение заключается в том, чтобы эти повышения покрывались за счет государственных средств, чтобы у конечных потребителей не было повышенных счетов в холодное время года», — написал Чебан в Telegram-канале.
Кроме того, он призвал не отключать газ и электричество тем, у кого есть долги по счетам, а также не перекладывать ответственность на плечи граждан.
Петков, в свою очередь, назвал решение о повышении тарифов недопустимым и дискриминационным. По его мнению, больше всех пострадают семьи с небольшими доходами, бюджетные учреждения и бизнес.
«Мы требуем от правительства решительных мер по компенсации городу ущерба, допущенного в результате некомпетентной политики в области обеспечения энергетической безопасности страны», — написал мэр Бельц на странице в Facebook*.
Накануне Национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) Молдавии утвердило новые тарифы на электричество и тепло. Так, для жителей центральных и южных регионов республики свет подорожал до 4,1 лея за киловатт-час, для севера — до 4,68 лея. Помимо этого, во всех регионах Молдавии вырастут цены на отопление: в Кишиневе — до 2510 леев за гигакалорию, на севере — до 2126 леев, на юге — до 3222 леев.
Прекращение поставок «Газпрома» в Молдавию.
В конце декабря «Газпром» предупредил, что с 1 января прекратит поставки топлива в Молдавию из-за регулярного неисполнения «Молдовагазом» платежных обязательств, что существенно нарушает условия действующего контракта.
Осенью 2023-го тогдашний глава Минэнерго республики Виктор Парликов представил результаты аудита долга «Молдовагаза» перед «Газпромом», который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его утверждению, не были подтверждены документально ни одной из сторон, а еще 400 миллионов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. В итоге Кишинев предложил выплатить «Газпрому» лишь 8,6 миллиона долларов. Российская компания не согласилась с этими утверждениями и заявила, что аудит проведен в одностороннем порядке и не может влиять на обоснованность долга.
Помимо прочего, «Газпром» с 08:00 1 января остановил прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами.
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