Мэры крупнейших городов Молдавии выдвинули требование руководству страны

Осенью 2023-го тогдашний глава Минэнерго республики Виктор Парликов представил результаты аудита долга «Молдовагаза» перед «Газпромом», который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его утверждению, не были подтверждены документально ни одной из сторон, а еще 400 миллионов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. В итоге Кишинев предложил выплатить «Газпрому» лишь 8,6 миллиона долларов. Российская компания не согласилась с этими утверждениями и заявила, что аудит проведен в одностороннем порядке и не может влиять на обоснованность долга.