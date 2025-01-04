Премьер Гренландии Эгеде заявил о желании независимости от Дании

«Дания, по сути, владеет им (островом. — “Газета.Ru”) Мы очень хорошие союзники с Данией, мы защищаем Данию так же, как мы защищаем большую часть мира. Так что возникла идея, и я сказал: “Конечно, я бы хотел [купить Гренландию]”. Стратегически это интересно», — заявил тогда республиканец, добавив, однако, что это не главный вопрос на повестке.