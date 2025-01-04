Байден наградит Месси, Клинтон и Сороса президентской медалью Свободы

Изначально медаль Свободы предназначалась для тех, кто отличился во время Второй мировой войны. Однако в 1963 году Джон Кеннеди расширил сферу награждаемых, что позволило отмечать заслуги людей в различных областях, включая искусство, науку и общественную деятельность. С тех пор награды были удостоены 651 человек. Больше всего медалей вручил Барак Обама, который наградил 118 человек. Дональд Трамп, в свою очередь, вошёл в историю как президент, который вручил меньше всего медалей Свободы (24).