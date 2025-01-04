Маск считает пародией вручение медали Свободы Соросу

Ранее Белый дом сообщил, что в списке тех, кому президент США Джо Байден вручит Президентскую медаль Свободы числятся экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, в 2016 году участвовавшая в президентских выборах от Демократической партии, Сорос, модельер Ральф Лорен, футболист Лионель Месси, музыкант Боно, актер Дензел Вашингтон. «Это настоящая пародия, что Байден вручает Соросу медаль Свободы», — написал Маск в X.