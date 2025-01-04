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Маск считает пародией вручение медали Свободы Соросу

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Вручение Президентской медали Свободы — высшей гражданской награды в Соединенных Штатах — миллиардеру Джорджу Соросу является не чем иным, как пародией. Об этом заявил Илон Маск.

Источник: Reuters

Ранее Белый дом сообщил, что в списке тех, кому президент США Джо Байден вручит Президентскую медаль Свободы числятся экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, в 2016 году участвовавшая в президентских выборах от Демократической партии, Сорос, модельер Ральф Лорен, футболист Лионель Месси, музыкант Боно, актер Дензел Вашингтон. «Это настоящая пародия, что Байден вручает Соросу медаль Свободы», — написал Маск в X.

Награда вручается деятелям, внесшим «вклад в процветание, ценности или безопасность Соединенных Штатов, мир во всем мире» или другие значимые усилия и инициативы.

Вручение, как ожидается, состоится в субботу, 4 января.