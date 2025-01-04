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«Кормят популистскими заявлениями»: Мэры крупнейших городов Молдавии потребовали компенсаций за рост тарифов

Мэры крупнейших городов Молдавии — Кишинёв и Бельцы — потребовали от правительства компенсаций за рост тарифов на электроэнергию. Так, градоначальник молдавской столицы Иван Чебан сообщил, что в стране значительно подорожали отопление, электричество, газ и уголь. Он также предупредил, что такое значительное увеличение тарифов приведёт к росту цен на все товары и услуги, что негативно скажется на финансовом положении граждан.

Источник: Life.ru

«Власти “кормят” людей популистскими заявлениями о том, что все вокруг виноваты, кроме них самих», — возмутился глава Кишинёва в телеграм-канале.

Мэр города Бельцы Александр Петков также потребовал от молдавского правительства компенсаций ущерба, который был причинён в результате некомпетентной политики энергобезопасности.

Ранее национальное энергоагентство Молдавии вдвое повысило тарифы на тепло и электричество. В Кишинёве цены возросли до 2510 леев (около 139 долларов) за гигакалорию, на севере — до 2126 леев (118 долларов), на юге — до 3222 леев (179 долларов). Напомним, что стране пришлось закупать электричество у Румынии, потому что местная электростанция вынужденно сократила объёмы выработки электроэнергии после прекращения поставок российского газа через Украину.