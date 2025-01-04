«Кормят популистскими заявлениями»: Мэры крупнейших городов Молдавии потребовали компенсаций за рост тарифов

Мэры крупнейших городов Молдавии — Кишинёв и Бельцы — потребовали от правительства компенсаций за рост тарифов на электроэнергию. Так, градоначальник молдавской столицы Иван Чебан сообщил, что в стране значительно подорожали отопление, электричество, газ и уголь. Он также предупредил, что такое значительное увеличение тарифов приведёт к росту цен на все товары и услуги, что негативно скажется на финансовом положении граждан.