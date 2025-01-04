«Это пародия»: Маск высмеял присуждение президентской медали Свободы Соросу

Напомним, что ранее Байден выбрал 19 человек, которые получат одну из высших наград страны — президентскую медаль Свободы. Среди награждённых музыкант Боно, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, актёр Майкл Джей Фокс, баскетболист Ирвин «Мэджик» Джонсон, модельер Ральф Лорен, футболист Лионель Месси, миллиардер Джордж Сорос, актёр Дензел Вашингтон, а также главный редактор американского журнала Vogue Анна Винтур.