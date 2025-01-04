Канцлер Австрии Карл Нехаммер решил подать в отставку

«После прекращения переговоров я поступлю следующим образом: в ближайшие дни я уйду с постов федерального канцлера и главы НП, а также обеспечу упорядоченный переход», — заявил Нехаммер в видеообращении, опубликованном в соцсети Х.
По его словам, переговоры шли «долго и честно», однако представители обеих партий не смогли прийти к соглашению. «Народная партия придерживается своих обещаний: мы не согласимся на меры, направленные против льгот и бизнеса, а также на введение новых налогов», — сказал он. Канцлер добавил, что возобновлять переговоры он не намерен.
Выборы в национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии прошли в конце сентября. Правая Партия свободы (ПС) по их итогам набрала почти 29% голосов. НП заняла второе место с показателем около 26% голосов, на третьем месте оказалась Социал-демократическая партия Австрии (СДПА), получившая около 21% голосов.
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен ранее сообщил, что передает мандат на формирование правительства Нехаммеру, так как ни НП, ни социал-демократы не согласились формировать правительство с Партией свободы.