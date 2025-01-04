Канцлер Австрии Карл Нехаммер решил подать в отставку

По его словам, переговоры шли «долго и честно», однако представители обеих партий не смогли прийти к соглашению. «Народная партия придерживается своих обещаний: мы не согласимся на меры, направленные против льгот и бизнеса, а также на введение новых налогов», — сказал он. Канцлер добавил, что возобновлять переговоры он не намерен.