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Канцлер Австрии Карл Нехаммер решил подать в отставку

Канцлер Австрии сообщил, что покидает свой пост из-за провала коалиционных переговоров. Он также заявил, что уйдет с должности главы Народной партии (НП). По словам политика, переговоры о формировании коалиционного правительства шли «долго и честно», однако представители партий не смогли прийти к соглашению.

Источник: Reuters

«После прекращения переговоров я поступлю следующим образом: в ближайшие дни я уйду с постов федерального канцлера и главы НП, а также обеспечу упорядоченный переход», — заявил Нехаммер в видеообращении, опубликованном в соцсети Х.

По его словам, переговоры шли «долго и честно», однако представители обеих партий не смогли прийти к соглашению. «Народная партия придерживается своих обещаний: мы не согласимся на меры, направленные против льгот и бизнеса, а также на введение новых налогов», — сказал он. Канцлер добавил, что возобновлять переговоры он не намерен.

Выборы в национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии прошли в конце сентября. Правая Партия свободы (ПС) по их итогам набрала почти 29% голосов. НП заняла второе место с показателем около 26% голосов, на третьем месте оказалась Социал-демократическая партия Австрии (СДПА), получившая около 21% голосов.

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен ранее сообщил, что передает мандат на формирование правительства Нехаммеру, так как ни НП, ни социал-демократы не согласились формировать правительство с Партией свободы.