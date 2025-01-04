Нехаммер уходит с поста канцлера Австрии из-за провала переговоров о коалиции

Ранее Нехаммер заявил, что Вена может организовать место для переговоров по вопросам Украины. Политик подчёркивал, что в процессе обсуждения рассматривались «коллективные усилия для достижения всестороннего, справедливого и устойчивого мира». По словам канцлера, Австрия приняла к сведению слова президента России Владимира Путина об открытости Москвы для диалога.