В Греции заявили, что смогут обойтись без российского газа

Накануне телеканал передавал, что в Греции растут опасения из-за возможного роста цен на газ после прекращения транзита российского газа через Украину, при этом греческие власти заверяют, что напрямую эта ситуация на страну не повлияет.
«Греции нечего бояться каких-либо перебоев в поставках российского природного газа», — заявил Сифнеос.
По его словам, страна обладает очень высокой надежностью поставок, поскольку у нее есть два терминала СПГ — в Ревитусе и Александруполисе. Последний начал работать недавно, с начала октября минувшего года.
«Поэтому есть возможность полного покрытия греческого рынка, если возникнут проблемы с российским газом, который в Грецию поступает через Турцию, а не через Украину», — отметил глава компании.
По его словам, Греция имеет возможность импортировать 10 миллиардов кубометров газа через терминалы СПГ.
«Спрос на газ на греческом рынке составляет около шести миллиардов кубометров, и возможности импорта без российского газа почти вдвое превышают потребности, которые могут быть у страны», — заметил Сифнеос.
По его словам, газ из Александруполиса может обеспечить энергобезопасность не только Греции, но и стран, расположенных севернее — кроме Болгарии, речь о Сербии и Северной Македонии, Румынии и Венгрии.
«Он может дойти до Словакии, а с другой стороны — до Молдавии и Украины», — сказал Сифнеос.
При этом сейчас газ из Александруполиса получает только Болгария и северная часть Греции, признал он.
«На данный момент кроме Греции непосредственную выгоду (от FSRU — РЕД.) получает Болгария, для которой это чрезвычайно важный проект, поскольку он обеспечивает ее энергетическую безопасность. Это также очень важно для рынка северной Греции, в то время как южная Греция также в достаточной степени покрыта Ревитусой», — сказал гендиректор компании.
На вопрос о том, есть ли сейчас энергетическая зависимость от России, Сифнеос ответил: «И есть, и нет».
«Когда в 2022 году началась война, Европа покрывала 40% своей потребности российским природным газом. В 2024 году это менее 15%, в районе 13%. Это, по сути, треть от того, что было. Конечно, есть регионы, где есть большая зависимость, и у нашего собственного региона большая зависимость. Несмотря на это, Греция и Болгария могут прожить без российского природного газа», — сказал Сифнеос.
При этом он заявил, что сильное похолодание в Центральной и Юго-Восточной Европе стало бы «плохим сценарием».
«Потому что при холодной погоде спрос на газ повышается, создается паника, но последствия этого скажутся на ценах, а не на полноте поставок», — пояснил Сифнеос.
Сифнеос считает, что цены не поднимутся до 400 евро за мегаватт-час, как случилось в начале 2022 года.
«Сейчас мы видим, что цены с лета, по сути, практически удвоились, но они не идут ни в какое сравнение с теми ценами, которые мы видели зимой 2022 года. Они тогда дошли до 400 евро за мегаватт-час, сейчас они находятся на уровне 45−50 евро за мегаватт-час. Думаю, мы не увидим ничего ужасного, если не случится ничего непредвиденного», — сказал гендиректор компании.
Сейчас Греция получает трубопроводный газ из России и Азербайджана, а также СПГ, поступающий на терминалы Ревитуса и Александруполиса. В начале мая 2022 года премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис говорил, что страна с завершением строительства терминала в порту Александруполиса сможет полностью заменить российский газ.
Gastrade является компанией-оператором плавучего терминала регазификации СПГ (FSRU) в Александруполисе на севере Греции. Терминал был с 1 октября 2024 года введен в коммерческую эксплуатацию, он позволяет регазифицировать 5,5 миллиарда кубометров газа в год.
По данным греческой газораспределительной компании DESFA, доля российского газа в энергобалансе Греции в 2024 году составляет примерно 60%.