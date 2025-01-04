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Депутат Бундестага заявил, что Шольц может посетить Москву до 23 февраля

БЕРЛИН, 4 января. /ТАСС/. Депутат Бундестага, внешнеполитический эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер утверждает, что появляется все больше информации о планах канцлера ФРГ Олафа Шольца посетить Москву до досрочных парламентских выборов, намеченных в Германии на 23 февраля.

Источник: Reuters

«Появляется все больше сведений о том, что канцлер Шольц отправится в Москву до 23 февраля, то есть встретится с [президентом России Владимиром] Путиным», — написал депутат в X.

Ранее журнал Der Spiegel писал, что ХДС якобы получил информацию о том, что Шольц может в ближайшее время отправиться в Москву для поднятия рейтинга своей Социал-демократической партии Германии перед выборами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию издания, отметил, что запросы на визит в РФ Шольца Москве не поступали, а в кабмине ФРГ ТАСС заявили, что информация о предполагаемых планах канцлера Германии является вымыслом.

Путин Владимир