Депутат Бундестага заявил, что Шольц может посетить Москву до 23 февраля

«Появляется все больше сведений о том, что канцлер Шольц отправится в Москву до 23 февраля, то есть встретится с [президентом России Владимиром] Путиным», — написал депутат в X.
Ранее журнал Der Spiegel писал, что ХДС якобы получил информацию о том, что Шольц может в ближайшее время отправиться в Москву для поднятия рейтинга своей Социал-демократической партии Германии перед выборами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию издания, отметил, что запросы на визит в РФ Шольца Москве не поступали, а в кабмине ФРГ ТАСС заявили, что информация о предполагаемых планах канцлера Германии является вымыслом.