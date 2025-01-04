Депутат Бундестага заявил, что Шольц может посетить Москву до 23 февраля

Ранее журнал Der Spiegel писал, что ХДС якобы получил информацию о том, что Шольц может в ближайшее время отправиться в Москву для поднятия рейтинга своей Социал-демократической партии Германии перед выборами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию издания, отметил, что запросы на визит в РФ Шольца Москве не поступали, а в кабмине ФРГ ТАСС заявили, что информация о предполагаемых планах канцлера Германии является вымыслом.