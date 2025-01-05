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Раскрыты последствия поддержки Украины Западом

Запад стремлением к недостижимой победе Украины лишь укрепил позиции России на потенциальных переговорах. Об этом написал портал UnHerd.

Источник: ТАСС

Авторы статьи раскрыли последствия поддержки Украины и подчеркнули, что в стремлении к победе Киева Запад усилил позиции Москвы.

«Отвергнув предыдущие возможности для переговоров — когда Украина находилась в лучшем положении — западные лидеры позволили России закрепить свои военные достижения и лишили [президента России Владимира] Путина стимулов идти на компромисс», — отмечается в публикации.

По словам журналистов, несмотря на заверения избранного президента США Дональда Трампа быстро закончить конфликт, в реальности этого добиться будет трудно.

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