Раскрыты последствия поддержки Украины Западом

Авторы статьи раскрыли последствия поддержки Украины и подчеркнули, что в стремлении к победе Киева Запад усилил позиции Москвы.
«Отвергнув предыдущие возможности для переговоров — когда Украина находилась в лучшем положении — западные лидеры позволили России закрепить свои военные достижения и лишили [президента России Владимира] Путина стимулов идти на компромисс», — отмечается в публикации.
По словам журналистов, несмотря на заверения избранного президента США Дональда Трампа быстро закончить конфликт, в реальности этого добиться будет трудно.