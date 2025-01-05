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The Times: Стармер попытается убедить Трампа поставлять оружие Украине

ЛОНДОН, 4 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер собирается встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в первые недели после инаугурации, чтобы убедить его оказывать военную помощь Украине. Об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

По ее сведениям, визит Стармера в американскую столицу запланирован на конец января — начало февраля. Помимо конфликта на Украине, британский премьер хочет обсудить с Трампом отношения с КНР. Согласно изданию, британский премьер не поддерживает введение тарифов против Пекина, но разделяет мнение избранного президента США о том, что КНР представляет вызов для национальной безопасности Великобритании и Соединенных Штатов.

Трамп одержал победу на президентских выборах в США 5 ноября. На них он обошел кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. Действующий президент США демократ Джо Байден передаст республиканцу Трампу полномочия главы государства 20 января.

Трамп Дональд