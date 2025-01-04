В Бундестаге пророчат скорую встречу Шольца и Путина на фоне выборов в ФРГ

Напомним, последний телефонный разговор между Шольцем и Путиным состоялся 15 ноября по инициативе Берлина. После этого немецкий канцлер неоднократно заявлял, что хотел бы ещё раз связаться с российским лидером. Однако, как сообщил помощник главы РФ Ушаков, в ходе беседы визит Шольца в Москву не обсуждался.