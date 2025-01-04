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В Бундестаге пророчат скорую встречу Шольца и Путина на фоне выборов в ФРГ

Встреча канцлера Германии Олафа Шольца и президента России Владимира Путина может состояться до 23 февраля, когда в ФРГ состоятся досрочные парламентские выборы, сообщил депутат Бундестага Родерих Кизеветтер в социальной сети X.

Источник: Life.ru

«Появляется всё больше признаков того, что канцлер Шольц отправится в Москву или встретится с Путиным до 23 февраля», — написал он.

Он также заявил, что «все переговоры и соглашения, которые сейчас заключаются в этой ситуации, происходят во вред Украине и де-факто означают её подчинение».

Напомним, последний телефонный разговор между Шольцем и Путиным состоялся 15 ноября по инициативе Берлина. После этого немецкий канцлер неоднократно заявлял, что хотел бы ещё раз связаться с российским лидером. Однако, как сообщил помощник главы РФ Ушаков, в ходе беседы визит Шольца в Москву не обсуждался.