Главное событие уходящей недели — Новый год всё-таки наступил. А ведь мог и не наступать, в текущих раскладах такое вполне могло случиться.
В разных странах это произошло тоже с национальной спецификой.
В США три теракта, десятки погибших. Один из терактов — подрыв арендованной «теслы-кибертрака» — возле здания Трампа в Лас-Вегасе — осуществлён действующим военным, проходившим службу в Форт-Брэгге, а до этого занимавшимся вербовкой наёмников для Украины и их подготовкой. Что характерно, в этом же форте служил и другой террорист, который въехал в толпу людей на большой скорости. И там же часто бывал и один из стрелков в Трампа, которого поймали при попытке убить его на поле для гольфа. И он — совершенно случайно — тоже занимался вербовкой наёмников для Украины.
В Германии массовые нападения на полицейских. Обстрелы их с помощью направленных фейерверков и петард, агрессивные атакующие толпы до сотни человек каждая, десятки раненых полицейских, свыше семисот задержанных.
Во Франции свыше тысячи сожжённых автомобилей. Это ещё типа спокойный год выдался, бывало и больше.
В Молдове отключили газ и местами свет. Русофобская политика Санду и её дружба с Зеленским дают свои результаты.
В России продолжается неравная и мучительная борьба с салатиками (а впереди ещё Рождество, а впереди ещё старый Новый год!).
Также из значимых новостей — остановка транзита газа через Украину. Эрдоган довольно потирает лапки и подбадривает: «Продолжай в том же духе, друг Володымир». Цены на газ в Европе уже выросли. Оставшиеся промышленники присматривают места для переноса заводов где-то на южном побережье Китая. Остальные европейцы печально прикидывают размер новых счетов за ЖКХ.
Наши взяли Курахово. Теперь зачищают остатки. И всё ближе подбираются к Красноармейску (который пока временно «Покровск»).
Зеленский отдал приказ «стабилизировать линию фронта». Примерно как генерал из анекдота «Поезд, стой, раз-два!». Надо было предварительно выпить фанты (если кто ещё помнит эту рекламу), может, хоть это как-то помогло бы…
Но там уже психиатрия за пределами спасения. Существо уже раздаёт указания спецслужбам Словакии арестовывать премьер-министра и на полставки пытается управлять вселенной.
В общем, Коллективный Запад продолжает погружаться в рецессию и хаос, их марионетки сходят с ума от бессильной злобы, а Россия страдает от переедания икрой.
С наступившим всех добрых людей!