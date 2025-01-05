В США три теракта, десятки погибших. Один из терактов — подрыв арендованной «теслы-кибертрака» — возле здания Трампа в Лас-Вегасе — осуществлён действующим военным, проходившим службу в Форт-Брэгге, а до этого занимавшимся вербовкой наёмников для Украины и их подготовкой. Что характерно, в этом же форте служил и другой террорист, который въехал в толпу людей на большой скорости. И там же часто бывал и один из стрелков в Трампа, которого поймали при попытке убить его на поле для гольфа. И он — совершенно случайно — тоже занимался вербовкой наёмников для Украины.