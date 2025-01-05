Посольство Китая ответило на обвинения США в кибератаках

«США приходят к выводам без существенных доказательств, выступают с безосновательными обвинениями и клевещут на Китай, вводя санкции против китайских организаций. Это крайне безответственно и подменяет правильное и неправильное», — заявил Лю Пэнъюй в ответ на просьбу прокомментировать очередные санкции Вашингтона в киберсфере.