Посольство Китая ответило на обвинения США в кибератаках

«США приходят к выводам без существенных доказательств, выступают с безосновательными обвинениями и клевещут на Китай, вводя санкции против китайских организаций. Это крайне безответственно и подменяет правильное и неправильное», — заявил Лю Пэнъюй в ответ на просьбу прокомментировать очередные санкции Вашингтона в киберсфере.
Министерство финансов США ранее сообщило о введении санкций против китайской компании Integrity Technology Group (также известной как Yongxin Zhicheng), обвинив ее в содействии кибератакам.
Представитель посольства КНР подчеркнул, что Пекин не согласен с таким подходом и в рамках закона противостоит любым формам кибератак.