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Посольство Китая ответило на обвинения США в кибератаках

ВАШИНГТОН, 5 янв — РИА Новости. Санкции США против связанных с информационными технологиями китайских фирм не имеют под собой оснований, заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Источник: © РИА Новости

«США приходят к выводам без существенных доказательств, выступают с безосновательными обвинениями и клевещут на Китай, вводя санкции против китайских организаций. Это крайне безответственно и подменяет правильное и неправильное», — заявил Лю Пэнъюй в ответ на просьбу прокомментировать очередные санкции Вашингтона в киберсфере.

Министерство финансов США ранее сообщило о введении санкций против китайской компании Integrity Technology Group (также известной как Yongxin Zhicheng), обвинив ее в содействии кибератакам.

Представитель посольства КНР подчеркнул, что Пекин не согласен с таким подходом и в рамках закона противостоит любым формам кибератак.

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