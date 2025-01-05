МИД России: виновные в атаке машины с российскими журналистами понесут наказание

Москва считает, что журналисты осознанно были избраны мишенью для нападения: удар был нанесен вдалеке от линии боевого соприкосновения. По мнению Захаровой, произошедшее — это «прямое следствие преднамеренного игнорирования профильными международными структурами, такими как УВКПЧ ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ, любых преступлений киевского режима». Представитель МИДа напомнила, что гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле в своем докладе по теме безопасности журналистов не упомянула ни одного погибшего российского журналиста.