Блинкен: Киев вряд ли сможет вернуть территории, уже вошедшие в состав РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет вернуть территории, которые уже вошли в состав России в результате референдумов. Об этом сообщает New York Times.
Он отметил, что ситуация в зоне конфликта, скорее всего, не изменится существенно, и Украина всегда будет претендовать на эти земли.
Блинкен также подчеркнул, что для достижения долгосрочного перемирия Украине нужны гарантии безопасности и возможность вступления в НАТО, хотя он сам ранее указывал на сложности, связанные с этим вопросом в контексте переговоров с Россией.
Ранее специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Украина может быть вынуждена отказаться от стремления вернуть освобожденные Россией территории силовым путем. При этом Запад не признает эти территории как российские.