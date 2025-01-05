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Британский премьер собирается лично склонить Трампа к поставке оружия Киеву

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер собирается посетить Вашингтон в первые недели после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Основной целью визита, запланированного на конец января — начало февраля, станет убеждение Трампа в необходимости продолжения военной помощи Украине, сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на собственные источники.

Источник: Life.ru

Кроме украинского вопроса, Стармер планирует обсудить с Трампом отношения с Китаем. По информации издания, британский премьер выступает против введения тарифов для Пекина, но разделяет мнение избранного президента США о том, что КНР представляет угрозу национальной безопасности как для Великобритании, так и для Соединённых Штатов.

Тем временем американский предприниматель и кандидат в команду Трампа Илон Маск призвал к отставке Стармера. Причиной этому послужили массовые изнасилования девочек в городе Телфорде, за которыми, по словам миллиардера, стоит британский премьер.