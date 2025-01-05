«Мы требуем!»: Захарова обратилась к ЮНЕСКО после убийства военкора Мартемьянова

«Мы требуем, чтобы очередное жестокое убийство российского военкора получило надлежащую реакцию от О. Азуле, как того предписывает возложенный на неё мандат. Столь же решительное осуждение данного злодеяния ожидаем также от всех других правозащитных организаций и структур», — написала Захарова.