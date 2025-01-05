The Times: НАТО встревожена слабым уровнем противоракетной обороны Британии

Газета напомнила, что в 2024 году правительство еще премьер-министра Риши Сунака (занимал пост с 2022 по 2024 год) объявило о выделении ?405 млн ($500 млн) на модернизацию Sea Viper, чтобы система могла использоваться для борьбы с баллистическими ракетами, однако эта программа будет реализована не ранее 2030-х годов. Издание добавило, что проходящее испытания лазерное оружие направленной энергии DragonFire, которое, как ожидается, будет передано королевским ВМС в 2027 году, также не заточено на борьбу с баллистическими ракетами, хотя способно «уничтожать беспилотники, самолеты и более простые ракеты».