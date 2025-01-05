The Times: НАТО встревожена слабым уровнем противоракетной обороны Британии

Согласно изданию, уязвимости в британской обороне были выявлены в результате проверки боеготовности страны, проведенной экспертами НАТО. По ее итогам был подготовлен черновой доклад Capability Target 2025, в котором говорится о том, что Лондону необходимо увеличить инвестиции в системы противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры, включая атомные электростанции, и военных баз.
Отмечается, что параллельно группа международных специалистов во главе с бывшим генсеком НАТО (1999−2003) Джорджем Робертсоном, которая работает над собственным обзорным документом о состоянии боеспособности ВС Великобритании, также обнаружила проблемы в британской противоракетной обороне. Предполагается, что этот документ будет обнародован правительством Соединенного Королевства весной вместе с рекомендациями по выправлению ситуации.
«Причина, по которой у Великобритании очень хрупкая противовоздушная оборона, заключается в том, что на протяжении 30 лет никто не думал, что она понадобится. События на Украине и в Израиле говорят обратное. Люди не думают, что Великобритания в опасности. Но сейчас ситуация именно такова», — заявил изданию источник в оборонной сфере.
The Sunday Times указала, что Минобороны королевства испытывает повышенную обеспокоенность относительно безопасности двух британских военных баз Акротири и Декелия на Кипре. В Лондоне полагают, что боевики йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) могут заполучить оружие, способное доставать до этих объектов, а Великобритании будет трудно обеспечить защиту своих военнослужащих.
Кроме того, власти королевства опасаются, что в случае попадания баллистических ракет в руки вооруженных группировок, действующих на территории Ливии, в зоне риска может оказаться сам Лондон. «Через 15 лет с помощью баллистической ракеты можно будет ударить по Великобритании из любой точки мира», — сказал источник газеты.
Текущие возможности
Как отметило издание, сегодня Великобритания полагается преимущественно на шесть эсминцев типа 45 в составе королевских ВМС для защиты от баллистических ракет. В 2023 году бывший начальник штаба обороны страны (2018−2021) Ник Картер заявил в комитете по обороне Палаты общин (нижней палате британского парламента), что эсминцы типа 45 — это, «возможно, единственный потенциал», которым обладает королевство для отражения ракетных ударов, подобных тем, что Россия наносит по военным целям на Украине.
Эти корабли вооружены ракетной системой Sea Viper, а также зенитными управляемыми ракетами Aster. В апреле прошлого года эсминец ВМС Великобритании типа 45 HMS Diamond, совершавший боевое дежурство в Красном море, сбил баллистическую ракету, запущенную хуситами. При этом, как подчеркнули военные эксперты The Sunday Times, HMS Diamond не способен защитить от атак ракетами большей дальности, подобных тем, что использовал Иран при ударе по Израилю в октябре 2024 года.
Газета напомнила, что в 2024 году правительство еще премьер-министра Риши Сунака (занимал пост с 2022 по 2024 год) объявило о выделении ?405 млн ($500 млн) на модернизацию Sea Viper, чтобы система могла использоваться для борьбы с баллистическими ракетами, однако эта программа будет реализована не ранее 2030-х годов. Издание добавило, что проходящее испытания лазерное оружие направленной энергии DragonFire, которое, как ожидается, будет передано королевским ВМС в 2027 году, также не заточено на борьбу с баллистическими ракетами, хотя способно «уничтожать беспилотники, самолеты и более простые ракеты».
Говоря о наземных средствах ПВО Великобритании, The Sunday Times обратила внимание на то, что страна обладает четырьмя комплексами Sky Sabre. Один из них расположен на Фолклендских островах, еще один был возвращен в королевство после двухлетнего размещения в Польше для «защиты Украины». Также Великобритания располагает по меньшей мере тремя батареями переносных зенитных ракетных комплексов Starstreak. Однако ни одна из этих систем не предназначена для борьбы с баллистическими ракетами, заключило издание.
В Лондоне надеются, что противоракетная оборона страны будет укреплена после введения в строй новых эсминцев типа 83 во второй половине 2030-х годов, которые будут оснащены передовыми средствами ПВО. В то же время источники газеты указали, что британским ВМС придется довести количество этих кораблей до 12 вместо запланированных 6 для обеспечения должного уровня защиты важных объектов. При этом стоимость каждого эсминца оценивается минимум в ?1 млрд ($1,2 млрд).