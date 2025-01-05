Шольц может встретиться с Путиным до выборов в бундестаг

Канцлер Германии Олаф Шольц может посетить Россию до досрочных выборов в бундестаг, запланированных на 23 февраля. Об этом заявил депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер.
В своем сообщении он отметил, что увеличивается вероятность поездки Шольца в Москву и/или встречи с президентом РФ Владимиром Путиным до указанной даты.
Кроме того, Кизеветтер сообщил, что встреча Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом запланирована на март 2025 года. Однако он не привел никаких источников для своей информации.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что планы на контакты между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем отсутствуют.