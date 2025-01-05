Военный эксперт допустил наступление ВС РФ в Днепропетровской области

«Вероятность того, что бои будут в Днепропетровской области, крайне велика, потому что мы наступаем, у противника нет достаточных резервов, чтобы сдерживать наше наступление. Все резервы они бросили в Курскую область, где застряли. Это их ошибка, которая сыграла нам на руку. С одной стороны, оккупировано немного нашей территории, но, с другой стороны, это значительно ослабило украинскую армию, которая находится сейчас в Донбассе. Вполне вероятно, что наша армия может выйти к границам Днепропетровской области и пойти дальше, освобождая уже Днепропетровск», — подчеркнул Глазунов.