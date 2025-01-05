Глава МВД ФРГ намерена отменить для сирийских беженцев статус защищенных лиц

Ранее, 27 декабря 2024 года, министр иностранных дел Австрии Герхард Карнер заявил, что страна готовится депортировать сирийцев, которые не интегрировались в общество и совершили правонарушения. Он отметил, что Федеральное ведомство по делам иностранцев и беженцев приостановило все решения о предоставлении убежища сирийцам и уже начало первые процедуры отказа. Кроме того, все уже предоставленные права на проживание пересматриваются, сказал Карнер. Как сообщил министр, сейчас в Австрии проживает почти 100 тыс. сирийцев.