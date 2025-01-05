Глава МВД ФРГ намерена отменить для сирийских беженцев статус защищенных лиц

«В соответствии с нашим законодательством Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев будет пересматривать и отзывать субсидии на защиту, если люди больше не нуждаются в этой защите в Германии из-за стабилизации ситуации в Сирии», — приводит слова Фезер газета Die Welt.
Кроме того, министр перечислила еще три пункта ее плана.
«Во-первых, тем, кто хорошо интегрировался, работает, выучил немецкий язык и нашел здесь новый дом, следует разрешить остаться в Германии», — отметила она.
Второй пункт — беженцы, которые хотят вернуться на свою родину, будут получать поддержку. С этой целью, продолжила Фезер, будет расширена госпрограмма, направленная на тех, кто хочет добровольно вернуться в свою страну. И третий пункт плана — скорейшая депортация преступников и исламистов.
«Мы значительно расширили для этого юридические возможности и будем их использовать, как только позволит ситуация в Сирии», — сказала глава МВД ФРГ.
Фезер отметила, что немецкие власти прежде всего в принятии своих решений основываются на вопросах безопасности, а также «тесно согласовывают совместные действия с европейскими и международными партнерами».
Ранее, 27 декабря 2024 года, министр иностранных дел Австрии Герхард Карнер заявил, что страна готовится депортировать сирийцев, которые не интегрировались в общество и совершили правонарушения. Он отметил, что Федеральное ведомство по делам иностранцев и беженцев приостановило все решения о предоставлении убежища сирийцам и уже начало первые процедуры отказа. Кроме того, все уже предоставленные права на проживание пересматриваются, сказал Карнер. Как сообщил министр, сейчас в Австрии проживает почти 100 тыс. сирийцев.
16 декабря того же года отмечалось, что после отставки президента Сирии Башара Асада европейские страны массово отказывают беженцам из арабской республики в убежище. Первая из европейских стран, которая начала приостанавливать принятие решений более чем по 60 тыс. заявлений граждан САР о предоставлении убежища, была Германия — лидер по числу сирийских мигрантов в Европе. По данным МВД страны, к октябрю 2024 года их число составляло порядка 1 млн из 1,3 млн по всей Европе.
Сейчас ЕС опасается новой волны миграционного кризиса. Среди мигрантов, которые рассчитывают на политическое убежище, по подсчетам ООН, порядка 1,5 млн человек, которые бежали после недавней эскалации конфликта на северо-западе Сирии. Отмечается, что нельзя исключать и миграции в Европу бывших заключенных, которые вышли или могут выйти из сирийских тюрем из-за ослабленной защиты учреждений пенитенциарной системы, — среди прочих там содержатся и боевики ИГ (террористическая организация, запрещена в России).
8 декабря 2024 года МИД России сообщил, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с оппозицией покинул пост главы государства и уехал из страны, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.
В тот же день национальная коалиция революционных и оппозиционных сил Сирии заявила о работе над формированием органа власти переходного периода. В свою очередь, премьер-министр САР Мухаммед Гази аль-Джалали заявил, что большинство министров сирийского правительства остаются в Дамаске, а он сам готов сотрудничать с любым выбранным руководством.
Обстановка в Сирии обострилась в результате крупной атаки вооруженных формирований в Алеппо и Идлибе, которая началась 28 ноября и привела к ответным действиям сирийской армии против боевиков.