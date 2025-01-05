Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лучшим кораблём ТОФ стал «Маршал Шапошников»

На Тихоокеанском флоте подвели итоги боевой подготовки.

Источник: Аргументы и факты

Лучшим надводным кораблём Тихоокеанского флота признали фрегат «Маршал Шапошников». Об этом сообщает пресс-служба ТОФ. Корабль стал лучшим по тактической подготовке и морской выучке.

По результатам боевой подготовки в прошлом году лучшими экипажами подводных лодок по тактической подготовке названы атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами «Тверь» и дизель-электрическая подводная лодка «Волхов».

Кроме того, по итогам учебного года почти тридцать воинских подразделений ТОФ получили почётное наименование «Ударное». Оно присваивается приказом министра обороны РФ и действительно в течение одного года.

Среди лучших воинских коллективов ТОФ — экипажи надводных кораблей, подводных лодок и самолётов Тихоокеанского флота.