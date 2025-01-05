Трамп провел встречу с «главным союзником в Европе»

До этого газета Il Messaggero допустила, что неожиданный визит Мелони может быть связан с задержанием в Иране в середине декабря итальянской журналистки Чечилии Сала. Тегеран хотел обменять женщину на инженера, арестованного за несколько дней до этого в аэропорту Милана по запросу США. Отмечается, что арест был произведен в связи с нарушением санкций из-за передачи Ирану технологий БПЛА. Слушание по его делу запланировано на 15 января.