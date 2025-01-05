Лукашенко поздравил Минсвязи с 70-летием ведомства

«Все эти годы вы планомерно и поступательно развиваете информационно-коммуникационную инфраструктуру Беларуси: строятся и модернизируются сети электросвязи, разрабатываются и внедряются электронные сервисы и национальные системы. В результате удалось не только улучшить качество услуг, но и значительно расширить их доступность для населения», — подчеркнул Александр Лукашенко.



Глава государства отметил, что сегодня перед ведомством стоят новые масштабные задачи по инновационному развитию экономики, цифровой трансформации ее отраслей, укреплению технологической устойчивости страны и наращиванию возможностей для цифрового суверенитета.



«Убежден, ваши знания и самоотдача помогут добиться намеченных целей. Признателен вашему большому коллективу за высокий профессионализм и преданность делу. Самые теплые слова адресую ветеранам, чей многолетний труд служит лучшим примером молодым поколениям. Желаю вам здоровья, счастья, воплощения смелых планов и прогрессивных идей во имя процветания родной Беларуси», — говорится в поздравлении.