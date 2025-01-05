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Лукашенко поздравил Минсвязи с 70-летием ведомства

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов Министерства связи и информатизации, работников организаций связи с 70-летием со дня образования ведомства. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: БЕЛТА

«Все эти годы вы планомерно и поступательно развиваете информационно-коммуникационную инфраструктуру Беларуси: строятся и модернизируются сети электросвязи, разрабатываются и внедряются электронные сервисы и национальные системы. В результате удалось не только улучшить качество услуг, но и значительно расширить их доступность для населения», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что сегодня перед ведомством стоят новые масштабные задачи по инновационному развитию экономики, цифровой трансформации ее отраслей, укреплению технологической устойчивости страны и наращиванию возможностей для цифрового суверенитета.

«Убежден, ваши знания и самоотдача помогут добиться намеченных целей. Признателен вашему большому коллективу за высокий профессионализм и преданность делу. Самые теплые слова адресую ветеранам, чей многолетний труд служит лучшим примером молодым поколениям. Желаю вам здоровья, счастья, воплощения смелых планов и прогрессивных идей во имя процветания родной Беларуси», — говорится в поздравлении.

Лукашенко Александр
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