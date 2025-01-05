Лукашенко обратился к главам государств ЕАЭС

«2025 год для Евразийского экономического союза будет знаковым: завершается пятилетка реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции и закладывается фундамент для старта нового этапа и воплощения в жизнь Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года “Евразийский экономический путь”. В связи с этим в целях укрепления плодотворного интеграционного взаимодействия государств — членов Союза предлагаем определить следующие основные приоритеты, которые должны оказаться в центре нашего общего внимания в наступившем году».